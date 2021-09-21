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Общество21 сентября 2021 10:51

Жители Волгаря выстроили из машин слово SOS за право дышать свежим воздухом

В минувшие выходные в Куйбышевском районе Самары прошел экологический флешмоб
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
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Жители микрорайона Волгарь пытаются привлечь власти к их проблеме. Фото: twitter.com/volgarsamara

Жители микрорайона Волгарь пытаются привлечь власти к их проблеме. Фото: twitter.com/volgarsamara

Жители Волгаря продолжают бороться за свое конституционное право дышать свежим воздухом. Уже несколько лет местные жалуются на смрадный запах в микрорайоне. В минувшие выходные активисты решили еще раз напомнить самарским властям о своей проблеме и выстроили из автомобилей слово SOS.

- Когда районная администрация бездействует, жители Волгаря вынуждены проводить выходные именно так и бороться за своё конституционное право дышать свежим воздухом, а не сероводородной отравой, - написал в комментариях под фото в социальных сетях житель Самары.

В загрязнении воздуха местные жители традиционно подозревают работающие в микрорайоне промышленные предприятия, в том числе нефтяной отрасли и городские очистные сооружения водоканала. В Приволжском УГМС регистрируют превышения содержания сероводорода в воздухе, а Роспотребнадзор продолжает выписывать штрафы ООО «СКС».

Но жителей Волгаря волнуют не штрафы, а чистый воздух. Вероятно, с проблемой справится реконструкция ГОКС в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги», однако жителям микрорайона придется потерпеть неприятный запах до конца 2023 года.