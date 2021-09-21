В Самаре налоговая потребовала признать банкротом одного из владельцев рынка в 15-м микрорайоне

Компания "Престиж-Консалтинг" владеет частью рынка в 15-м микрорайоне Фото: Google Карты

В Самаре налоговая подала иск к ООО «Престиж-Консалтинг». Фирму, которая, по предварительным данным, является одним из владельцев рынка в 15-м микрорайоне, хотят признать банкротом. Информация об этом размещена на сайте Арбитражного суда Самарской области.

Согласно материалам дела, компания задолжала кредиторам 384,5 тыс. рублей. Теперь сотрудники межрайонной ИФНС России № 21 по региону требуют признать «Престиж-Консалтинг» банкротом и ввести процедуру наблюдения. Первое заседание по делу назначили на 4 октября 2021 года.

Отметим, что в 2019-м налоговая обращалась в суд с аналогичным иском. Тогда долг компании составлял 439,4 тыс. рублей. Поскольку ей удалось выплатить всю сумму, арбитраж прекратил производство по делу о банкротстве.

Напомним, в этом году власти приступили к сносу части торговых объектов на рынке в 15-м микрорайоне. Их признали самовольными. Планируется, что после демонтажа незаконных ларьков эту территорию преобразят.