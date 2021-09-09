В Самаре 9 сентября 2021 года начали сносить ларьки на рынке в 15-м микрорайоне

Рынок на кольце начали сносить, но не весь. Фото: Александр Милеев

9 сентября 2021 года депутат Самарской губернской думы вместе с главой Кировского района Игорем Рудаковым, дали старт зачистке территории рынка на улице Ташкентская в 15-м микрорайоне.

- Подрядчик демонтирует 15 торговых павильонов, где торговля велась незаконно. После сноса киосков, освобожденную территорию благоустроят, - рассказал Александр Милеев на своей странице в соцсетях.

Как и сообщалось ранее, рынок снесут не полностью, а только те ларьки, у которых нет разрешения на торговлю или занимают землю незаконно. В целом же рынок продолжит работу, тем более часть рынка арендует горадминистрация. Вторая часть торгового объекта - в частной собственности.

- Городские рынки должны выглядеть эстетично, чтобы покупателям было приятно там находиться, а торговля должна быть разрешена официально. Время, когда можно было найти лазейки и когда незаконной торговле потворствовали, прошло, - отметили чиновники.