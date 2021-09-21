«Роскосмос» не смог отсудить у самарского РКЦ «Прогресс» 4,7 млрд рублей

Госкорпорации не удалось взыскать с самарского завода крупную сумму денег

Госкорпорации «Роскосмос» не удалось отсудить у самарского РКЦ «Прогресс» 4,7 млрд рублей. Арбитражный суд Москвы, где рассматривалось дело, отказался удовлетворять иск.

Представители госкорпорации обратились в суд в декабре 2020 года. Они потребовали взыскать с самарского завода крупную сумму денег. При этом суть претензии тогда так и не раскрыли. Не исключено, что все могло быть связано с задержкой сдачи заказов по контрактам.

В прошлую пятницу, 17 сентября, арбитраж вынес по делу окончательное решение. Он отказал «Роскосмосу» в удовлетворении иска. Отметим, что это решение может быть обжаловано в 9-м арбитражном апелляционном суде в течение месяца.