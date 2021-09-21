Самарский избирком признал победу Михаила Матвеева на выборах-2021

Избирком утвердил результаты выборов в Госдуму РФ / Фото: Андрей Соколов Фото: Twitter.com

Избирательная комиссия Самарской области утвердила итоги выборов в Госдуму РФ. Она признала победу представителя партии КПРФ Михаила Матвеева по Промышленному округу № 162.

По данным Центризбиркома, за Матвеева проголосовали 68 817 человек, а за его главного соперника — члена партии «Единая Россия» Игоря Станкевича — 65 826. Однако победа коммуниста оказалась под вопросом. Его оппонент подал жалобы.

Вечером во вторник, 21 сентября, избирком провел заседание, где все жалобы единоросса были единогласно отклонены. Об этом сообщил в твиттере представитель Михаила Матвеева адвокат Андрей Соколов. В итоге коммуниста все-таки признали победителем выборов по 162-му округу.