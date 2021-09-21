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Общество21 сентября 2021 14:47

Коммунист Михаил Матвеев лидирует на выборах в Госдуму. Почему самарский облизбирком не утверждает результаты

В избирательную комиссию поступили жалобы от кандидата-единоросса, на их рассмотрение требуется время
Ольга НОВИКОВАОльга НОВИКОВА
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Облизбирком пока не утвердил итоги голосования по 162-му округу

Облизбирком пока не утвердил итоги голосования по 162-му округу

Фото: Ольга НОВИКОВА

Коммунист Михаил Матвеев лидирует на выборах в Госдуму по Промышленному округу №162 в Самарской области. Однако его победа пока находится под вопросом, так как в облизбирком минувшей ночью поступили жалобы от одного из его оппонентов, и сейчас комиссии требуется время на их рассмотрение. Об этом 21 сентября на пресс-конференции рассказал председатель облизбиркома Вадим Михеев.

По данным Центризбиркома, Михаил Матвеев из КПРФ лидирует на выборах по Промышленному округу. Он получил 34,71% (68 817) голосов избирателей.

За его главного соперника - единоросса Игоря Станкевича - проголосовало 65 826 человек – это 33,2% избирателей.

Однако на состоявшемся заседании облизбиркома эти данные не утвердили.

- Буквально минувшей ночью к нам поступили три жалобы по этому избирательному округу, - рассказал глава облизбиркома Вадим Михеев на пресс-конференции. – Сейчас комиссии нужно время, чтобы их изучить и вынести вердикт.

Вадим Михеев отметил, что на это может потребоваться до пяти дней.

Напомним, имена остальных четырех депутатов Госдумы от Самарской области по одномандатным избирательным округам уже известны. Ими стали единороссы Александр Хинштейн, Виктор Казаков и Андрей Трифонов, а также коммунист Леонид Калашников.