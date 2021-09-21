В Самарской области введут новые ограничения из-за COVID-19

Оперштаб решил усилить ограничительные меры из-за коронавируса Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ситуация с коронавирусом в Самарской области по-прежнему напряженная. Из-за этого в регионе намерены ввести новые ограничения. Такое решение приняли 21 сентября на заседании оперштаба под руководством губернатора Дмитрия Азарова.

За последние сутки в Самарской области выявили 524 новых случая заражения COVID-19. Заболеваемость возросла почти во всех возрастных группах. В госпиталях проходят лечение свыше 4,6 тыс. жителей. Больше половины из них находятся в среднетяжелом состоянии — на кислородной поддержке.

В связи с этим в регионе решили усилить коронавирусные ограничения. Так, предложено приостановить консультации узких специалистов и плановые госпитализации. Исключение — онкобольные и пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Главная цель данной меры — профилактика заражений в отделениях и высвобождение части медработников.

Также решено ограничить деятельность ресторанов, кафе, столовых, общепитов. Они смогут работать с 21:00 до 6:00 при заполняемости залов не более 50%.

Еще один запрет — подростки не смогут посещать фудкорды и ТЦ без сопровождения взрослых.

Кроме того, в Самарской области ужесточат контроль за соблюдением масочного режима и социальной дистанции. На это нацелят всех глав муниципалитетов и правоохранителей.