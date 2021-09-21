Подведены итоги выборов в Самарскую губернскую думу 7-го созыва

Избирком подвел итоги выборов депутатов в Самарскую губернскую думу / Фото: samgd.ru

Избирательная комиссия представила результаты выборов в Самарскую губернскую думу седьмого созыва. Явка избирателей составила 45,44%.

Партия «Единая Россия» набрала 44,26% голосов, КПРФ — 20,44%, ЛДПР — 7,65%, «Справедливая Россия - Патриоты - За правду» — 6,32%, «Новые люди» — 5,72%.

По итогам голосования по партийным спискам единороссы получили 16 мандатов, коммунисты — 6, представители партий «Справедливая Россия», ЛДПР и «Новые люди» — по одному.

В список победителей по одномандатным округам вошли 20 представителей «Единой России», 4 — КПРФ и 1 — «Справедливой России». Среди них:

- Светлана Бескоровайная 40,6%;

- Роман Балтер 36,67%;

- Максим Федоров 39,38%;

- Николай Панченко 58,5%;

- Алексей Лескин 38,92%;

- Максим Гусейнов 30,8%;

- Денис Волков 37,92%;

- Екатерина Кузьмичева 38,99%;

- Геннадий Говорков 33,64%;

- Елена Сазонова 31,39%;

- Вячеслав Дормидонтов 37,11%;

- Александр Милеев 61,87%;

- Анна Дубасова 44,73%;

- Андрей Кислов 72,68%;

- Владимир Субботин 77,88%;

- Владимир Дуцев 43,31%;

- Алексей Иванов 41,25%;

- Сергей Гринько 37,26%;

- Андрей Мурзов 68,79%;

- Марина Сидухина 43,2%;

- Виктор Воропаев 37,69%;

- Михаил Усов 36,85%;

- Вера Попова 36,51%;

- Александр Живайкин 47,2%;

- Николай Сомов 46,27%.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ДУМАть будут: девять новичков сядут в кресла депутатов Самарской губдумы в этом году

Из них шесть человек представляют Единую Россию, двое - КПРФ и один представитель Справедливой России, представляем итоги выборов в Самарскую губернскую думу 7 созыва в сентябре 2021 года (подробности)