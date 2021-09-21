Подведены итоги выборов в Самарскую губернскую думу 7-го созыва

Избирком подвел итоги выборов депутатов в Самарскую губернскую думу / Фото: samgd.ru
Избирательная комиссия представила результаты выборов в Самарскую губернскую думу седьмого созыва. Явка избирателей составила 45,44%.
Партия «Единая Россия» набрала 44,26% голосов, КПРФ — 20,44%, ЛДПР — 7,65%, «Справедливая Россия - Патриоты - За правду» — 6,32%, «Новые люди» — 5,72%.
По итогам голосования по партийным спискам единороссы получили 16 мандатов, коммунисты — 6, представители партий «Справедливая Россия», ЛДПР и «Новые люди» — по одному.
В список победителей по одномандатным округам вошли 20 представителей «Единой России», 4 — КПРФ и 1 — «Справедливой России». Среди них:
- Светлана Бескоровайная 40,6%;
- Роман Балтер 36,67%;
- Максим Федоров 39,38%;
- Николай Панченко 58,5%;
- Алексей Лескин 38,92%;
- Максим Гусейнов 30,8%;
- Денис Волков 37,92%;
- Екатерина Кузьмичева 38,99%;
- Геннадий Говорков 33,64%;
- Елена Сазонова 31,39%;
- Вячеслав Дормидонтов 37,11%;
- Александр Милеев 61,87%;
- Анна Дубасова 44,73%;
- Андрей Кислов 72,68%;
- Владимир Субботин 77,88%;
- Владимир Дуцев 43,31%;
- Алексей Иванов 41,25%;
- Сергей Гринько 37,26%;
- Андрей Мурзов 68,79%;
- Марина Сидухина 43,2%;
- Виктор Воропаев 37,69%;
- Михаил Усов 36,85%;
- Вера Попова 36,51%;
- Александр Живайкин 47,2%;
- Николай Сомов 46,27%.
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