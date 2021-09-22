Коронавирус 22 сентября 2021 года подтвердился у 531 жителя Самарской области

Самарская область занимает 4 место в стране по суточному приросту ковид-пациентов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарская область вновь оказалась на четвертом месте по суточному приросту COVID-больных. В среду, 22 сентября 2021 года, в регионе подтвердился 531 новый случай заражения. Общее число достигло 100 629, сообщает стопкоронавирус.рф.

За сутки в Самарской области выписались по выздоровлению 282 человека. А вот 19 пациентам не удалось побороть КВИ. С начала пандемии в губернии зарегистрировали уже 3 712 смертельных случаев.

Отметим, в целом по стране выявили 19 706 новых зараженных. Общее число теперь составляет 7 333 557. Выздоровели еще 16 102 россиянина. За все время — 6 542 213. Скончались 817 человек. Всего летальных случаев — 200 625.

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