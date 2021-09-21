Новые ограничения из-за коронавируса в Самарской области: приостановка плановых госпитализаций и запрет на посещение ТЦ для подростков

В Самарской области растет заболеваемость COVID-19 Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области ужесточат ограничения из-за коронавируса. Причина — увеличение заболеваемости. Уже третий день подряд суточный прирост ковид-пациентов превышает 500 человек. Оперштаб 21 сентября 2021 года решил усилить меры борьбы против нового вируса.

Заболеваемость COVID-19 растет

За последнюю неделю в Самарской области возросла заболеваемость почти во всех возрастных группах. Небольшое снижение отмечается только среди детей до 1 года и среди людей старше 50 лет.

В госпиталях региона проходят лечение свыше 4,6 тыс. человек. Больше половины из них находятся в среднетяжелом состоянии. Им необходима кислородная поддержка. Еще около 12 тысяч жителей губернии лечатся на дому.

На данный момент в госпиталях организовано 4 811 коек для ковид-пациентов. Еще 567 мест находятся в резерве.

Приостановка плановых госпитализаций

Министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян предложил приостановить консультации узких специалистов и плановые госпитализации. Исключения — онкобольные и пациенты, имеющие проблемы с сердцем и сосудами. Работу экстренной помощи это ограничение не затронет.

Цель данной меры — профилактика заражений в отделениях и высвобождение части медработников. Их планируют направить в ковид-госпитали и на оказание неотложной помощи.

Ограничение работы ресторанов и кафе

Оперштаб также решил ограничить деятельность ресторанов, кафе, столовых и точек общепита. Им разрешат работать с 21:00 до 6:00 при одном условии — заполняемость залов не должна превышать 50%. Тех, кто не захочет соблюдать эти ограничения, ждут более жесткие меры.

Подростки не смогут попасть на фудкорты и в ТЦ

Еще один запрет касается молодых людей младше 18 лет. Они не смогут попасть на фудкорты или в торговый центр без сопровождения взрослых.

Ужесточение контроля за ограничениями

Решено ужесточить контроль за действующими ограничениями. Речь идет о соблюдении масочного режима и социальной дистанции. Эти правила действуют при посещении магазинов, ТЦ, аптек, а также при поездках в транспорте. За нарушение предусмотрена административная ответственность. Губернатор Дмитрий Азаров поручил главам муниципалитетов и представителям правоохранительных органов усилить контроль.