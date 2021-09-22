В Октябрьском районе Самары построят новую дорогу, которая разгрузит Ново-Садовую

Работы должны закончить к ноябрю 2022 года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарцы обсуждают приказ регионального министерства транспорта от 16 сентября 2021 года. Там сказано о том, что власти приступили к подготовке проектной документации по реконструкции улицы Липецкой. Горожане уверены, что появление новой магистрали поможет разгрузить трафик на Ново-Садовой.

Напомним, что расположена Липецкая за территорией ЗИМа. На ней собираются построить дорогу их четырех полос. Заниматься этим будет ООО "БКН-Проект". Компания стала единственным участником торгов.

Из областного бюджета на строительство дороги выделили 76,4 млн рублей. В 2021 году на проектирование и начало работ заложены 30 млн рублей.

При обсуждении планов по ремонту эксперты озвучивали, что реконструкция Липецкой от Соколова до Конноармейской способствует соединению с новым участком улицы Авроры. Это поможет значительно разгрузить Ново-Садовую, где часто скапливается большое количество авто. Все работы, согласно контракту, должны быть завершены до 11 ноября 2022 года. Это касается и благоустройства улицы.