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Общество22 сентября 2021 20:18

Самарский видеоблогер показал, как изменилась Ново-Садовая за полгода ремонта

На улице строят двухуровневую развязку, 1 октября ее ждет очередное перекрытие
Михаил ГОРЮНОВМихаил ГОРЮНОВ
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Сейчас на Ново-Садовой масштабная стройка вместо проезжей части

Сейчас на Ново-Садовой масштабная стройка вместо проезжей части

Фото: скриншот

Самарские автолюбители готовятся к очередному перекрытию одной из главных магистралей города - улицы Ново-Садовой. Напомним, что там строят двухуровневую развязку. Очередной этап вместе с новыми ограничениями стартует 1 октября 2021 года.

За полгода дорога в районе пересечения Ново-Садовой и Советской Армии изменилась сильно. Это наглядно за 9 минут показал в своем ролике местный видеоблогер Сергей Бобин, который постоянно радует горожан кадрами с места масштабного строительства. Если раньше там было открыто движение, то сейчас все перерыто и много техники.

На новом этапе часть Ново-Садовой перекроют от ТЦ "Апельсин" до улицы Гастелло. Около заправки перед заводом имени Тарасова теперь нужно будет сворачивать на левый дублер. Подробнее о схеме проезда читайте на сайте "КП-Самара".

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ПОЛГОДА ЗА 9 МИНУТ/СТРОИТЕЛЬСТВО РАЗВЯЗКИ НА НОВО-САДОВОЙ СОВЕТСКОЙ АРМИИ/СЕНТЯБРЬ/САМАРА/РОССИЯ
ПОЛГОДА ЗА 9 МИНУТ/СТРОИТЕЛЬСТВО РАЗВЯЗКИ НА НОВО-САДОВОЙ СОВЕТСКОЙ АРМИИ/СЕНТЯБРЬ/САМАРА/РОССИЯ
#самара #бобинсергей #развязка #строительство #дрон Смотрим видео, подписываемся, комментируем, высказываем мнение!)