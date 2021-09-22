Самарский видеоблогер показал, как изменилась Ново-Садовая за полгода ремонта

Сейчас на Ново-Садовой масштабная стройка вместо проезжей части Фото: скриншот

Самарские автолюбители готовятся к очередному перекрытию одной из главных магистралей города - улицы Ново-Садовой. Напомним, что там строят двухуровневую развязку. Очередной этап вместе с новыми ограничениями стартует 1 октября 2021 года.

За полгода дорога в районе пересечения Ново-Садовой и Советской Армии изменилась сильно. Это наглядно за 9 минут показал в своем ролике местный видеоблогер Сергей Бобин, который постоянно радует горожан кадрами с места масштабного строительства. Если раньше там было открыто движение, то сейчас все перерыто и много техники.

На новом этапе часть Ново-Садовой перекроют от ТЦ "Апельсин" до улицы Гастелло. Около заправки перед заводом имени Тарасова теперь нужно будет сворачивать на левый дублер. Подробнее о схеме проезда читайте на сайте "КП-Самара".