Генпрокуратуру РФ попросят проверить качество воздуха в самарском Волгаре

Жители микрорайона уже давно жалуются на неприятный запах Фото: СОЦСЕТИ

Генеральная прокуратура РФ может заняться проверкой качества воздуха в микрорайоне Волгарь, что расположен в Куйбышевском районе Самары. Депутат Александр Хинштейн, к которому обратились местные жители, пообещал направить соответствующие запросы. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

Жители Волгаря уже неоднократно жаловались на неприятный запах. По их словам, в микрорайоне нередко фиксируют превышение концентрации сероводорода. Самарцы подозревают, что воздух в микрорайоне портят местные предприятия.

На минувших выходных активисты решили вновь напомнить властям о своей проблеме. На поле, которое расположено рядом с домами (уже готовыми и строящимися), они составили из машин слово SOS.