Школьница из Самарской области прошла в полуфинал отборочного этапа «Детского Евровидения»

Юная певица споет авторскую песню в полуфинале отбора

Юная певица из Самарской области Юлия Гаврилова прошла в полуфинал национального отборочного этапа конкурса «Детское Евровидение». Об этом сообщила мама школьницы Наталья.

- Мы получили сообщение, что 30 сентября нас будут ждать на очередном отборочном туре. Это очень ответственно, потому что все, чего достигает Юля, это только благодаря своему таланту. У нас нет продюсеров, есть только голос и вера в свои силы, - рассказала Наталья.

В полуфинале отборочного тура «Детского Евровидения» школьница споет авторскую песню.

Напомним, Юлия Гаврилова живет в Кинель-Черкасском районе и занимается музыкой с 5 лет. Она не раз становилась победительницей музыкальных конкурсов. В ее копилке уже более 500 грамот и дипломов. О девочке узнала вся страна, когда она приняла участие в шоу «Голос. Дети». Талант школьницы поразил и зрителей, и звездное жюри. Она дошла до финала. Также Юля стала финалисткой Всероссийского телевизионного конкурса «Синяя птица» и полуфиналисткой «Детской Новой волны».