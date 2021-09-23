В Самаре показали, как будет выглядеть надземный переход на Мехзаводе

Крытый переход оснастят лифтами для маломобильных граждан / Фото: Дмитрий Азаров Фото: Instagram.com

В Самаре приступили к строительству надземного перехода через Московское шоссе. Мост для пешеходов возведут в районе 10-го квартала поселка Мехзавод. Накануне, 22 сентября, площадку посетил губернатор Дмитрий Азаров.

- Подготовили современный и функциональный проект. Новый переход будет безопасным для каждого и удобным для маломобильных граждан. Также он органично впишется в городскую среду, - написал в своем инстаграм-аккаунте глава региона.

Объект построят по просьбам местных жителей и работников "Салюта" / Фото: Дмитрий Азаров Фото: Instagram.com

По словам министра транспорта и автодорог Самарской области Ивана Пивкина, длина перехода составит 121 метр, ширина пешеходной зоны — 4,25 м. В центре планируется сделать одну опору. Ее установят на разделительной полосе дороги. Крытый переход выполнят из алюминиевых конструкций. Их изготовят на заводе в Красноярске. Для удобства маломобильных граждан объект оборудуют лифтами и кнопками вызова специалистов.

Подрядчик работ — ООО «СамараТрансСтрой». Компания должна построить надземный переход до 1 октября 2022 года. Сумма контракта — более 208 млн рублей.