Глава Самары Елена Лапушкина объяснила в суде, кто виноват в проблемах детского сада №87

Елена Лапушкина выступила в суде по уголовному делу о превышении должностных полномочий

23 сентября Ленинский районный суд допросил главу г.о. Самара Елену Лапушкину по уголовному делу о превышении должностных полномочий. На скамье подсудимых – Елена Чернега, сейчас она отстранена от работы, а еще недавно была заместителем Лапушкиной и руководила городским департаментом образования.

В основе уголовного дела лежат проблемы, с которыми столкнулись родители, записавшие детей в детский садик №87 на ул.Ташкентской, 110. Детский сад должны были сдать в эксплуатацию в конце декабря 2019 года, а после новогодних каникул уже «запустить» туда детей. Вот только сад не был введен в эксплуатацию вовремя, дети еще почти год просили дома, и следствие считает, что их права были нарушены из-за того, что чиновница-карьеристка Чернега поспешила отчитаться об исполнении нацпроекта и пыталась скрыть проблемы, которые на самом деле возникли при его претворении в жизнь.

- Елена Лапушкина подтвердила в суде: решение о том, чтобы одновременно вести распределение детей и процедуру окончания строительства и ввода детского сада в эксплуатацию принималось коллегиально на совещании с участием всех глав департаментов, - рассказал корреспонденту «КП-Самара» адвокат Андрей Карномазов. – И это обычная управленческая практика, которая не запрещена никакими нормативными актами.

Чиновники в один голос говорят: пытались сделать как лучше: чтобы родители меньше времени потратили на оформление документов и малыши быстрее пошли в детский сад.

Вот только незадолго до «часа икс» в декабре 2019 года выяснилось, что пару лет назад еще на стадии заливки фундамента подрядчик допустил нарушения, потом «втихаря» их попытался исправить, но все тайное становится явным и утаить сваи, которых не было в проекте изначально, не удалось. Уже построенное здание пришлось согласовывать заново – на это и ушли дополнительные месяцы, детсад ввели в эксплуатацию только после того, как эксперты признали его безопасным в том виде, в котором он был построен. Все это Елена Лапушкина озвучила в суде снова - как и другие чиновники до нее.

По словам Карномазова, вопрос вызывает позиция заведующей детского сада, которая вроде как видела недоделки, но никуда о них не сообщила, а родителей не предупреждала о возможных проблемах и продолжала уверять их, что «скоро все случится».

Интересно, что в деле 51 потерпевший, некоторые из них предъявили к Чернега гражданские иски: мол, пусть чиновница оплатит развивашки и частные занятия, куда родители были вынуждены отправить детей вместо злополучного детсада на ул.Ташкентской. Но есть и потерпевшие, которые таковыми себя не считают: мол, ну посидел ребенок дома на несколько месяцев дольше, что с того? Зато пошел потом в новый и красивый детский сад.

Что думает по этому поводу суд, пока не ясно. Судебное следствие по этому делу продолжается.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Самарцы хотят взыскать с руководителя департамента образования расходы на частные детские сады

Следствие считает Елену Чернегу ответственной за то, что полсотни детей год сидели дома, родители просят возместить им ущерб (подробности)