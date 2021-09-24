В Самаре изменят график движения судов до Рождествено, Зольного и Гавриловой поляны

Меняется режим работы грузового парома и пассажирских теплоходов Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самаре вновь скорректировали график работы грузовой переправы до села Рождествено. Новое расписание начало действовать в пятницу, 24 сентября 2021 года. Об этом сообщает Самарское речное пассажирское предприятие.

Так, ежедневно суда будут делать по три рейса: из Самары — в 8:00, 14:00, 18:00, из Рождествено — в 6:00, 12:30, 16:30. По пятницам и воскресеньям запланирован дополнительный рейс. Отправление от Октябрьского спуска — в 11:00, из села — в 9:30.

С понедельника, 27 сентября, начнут ходить по-новому теплоходы до Гавриловой поляны и Зольного. Количество рейсов на этих направлениях сократят до одного в день. Суда будут ходить так: Самара (отпр. 7:45) — Гаврилова поляна (приб. 9:50), Гаврилова поляна (отпр. 17:00) — Самара (приб. 18:40), Самара (отпр. 8:30) — Зольное (приб. 12:15), Зольное (отпр. 15:00) — Самара (приб. 18:10).