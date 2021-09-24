В Самаре из-за перекрытия Ново-Садовой до конца сентября пустят транспорт у МТЛ «Арена»

Движение через территорию МТЛ "Арена" откроют на участке от 5-й Просеки до Советской Армии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре планируют запустить движение транспорта через территорию МТЛ «Арена». Это связано с четвертым этапом перекрытия улицы Ново-Садовой. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

В субботу, 25 сентября, движение по основному ходу магистрали ограничат от АЗС «Татнефть» до улицы Советской Армии. Участок по направлению «в город» будет закрыт до окончания строительства двухуровневой развязки. Транспорт направят по дублерам. Кроме того, для автомобилистов хотят открыть территорию МТЛ «Арена». Для этого там поднимут все шлагбаумы.

Движение у комплекса планируется запустить на участке от улицы 5-я Просека до улицы Советской Армии. Срок — до конца сентября 2021 года. В частности, транспорт намерены направить по проезду от улицы Советской Армии до улицы XXII Партсъезда и по улице 5-я Просека от дома № 274 по Советской Армии до дома № 129 по 5-й Просеке.