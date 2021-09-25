Стала известна причина грязевого дождя в Самарской области

Такую картину увидели жители региона утром. Фото: Андрей Дербенев, facebook.com

Руководитель Центра гражданской защиты Тольятти Андрей Дербенев рассказал, почему в Самарской области выпали грязевые осадки. Напомним, утром жители региона обнаружили на машинах и стеклах окон тонкий слой не то пыли, не то песка. Оказывается, он возник из-за пылевой бури из Казахстана.

- В районах Самарской области и соседних областях выпали необычные осадки. По предварительным данным в верхних слоях атмосферы встретились два фронта - дождевой и пылевая буря, перемещались осадки из Казахстана, а выпали в виде «грязного» налета на машинах, деревьях, - написал Андрей Дербенев на своей странице в Facebook.

Напомним, синоптики обещают в Самарской области на этих выходных облачную с прояснениями погоду. Дожди пройдут кратковременные и местами.