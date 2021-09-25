Стрит-арт художник расписал подземный переход на проспекте Кирова в Самаре

Переход теперь выглядит так. Фото: Анастасия ФИЛАТОВА

На стенах пешеходного перехода на проспекте Кирова в Самаре появилась работа уличного художника. Переход расписал Свет из объединения ЧЖНС («Чего жрать не сварили»). Работа представляет собой абстрактное полотно с вкраплениями математических символов.

Напомним, ранее в Самаре расписали еще один пешеходный переход – на Пугачевском тракте. Там на стенах появилось изображение двух мостов – через Самару и через Сок.

Кроме того, недавно в регионе прошел фестиваль Samara Ground Art Festival 2021, в рамках которого стены домов украсили муралами.