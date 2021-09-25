Из-за тумана в Самарской области объявили желтый уровень опасности

Туман будет местами по региону. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Синоптики Приволжского УГМС сообщили о желтом уровне погодной опасности, который объявили в Самарской области. Все из-за тумана, который будет ночью и утром в воскресенье, 26 сентября.

- Ночью и утром местами в Самарской области ожидается туман при видимости 500 метров и менее, - отметили синоптики.

Напомним, ночью с пятницы на субботу, 25 сентября, в регионе выпал грязный дождь. Он покрыл слоем пыли машины и стекла окон. Причину синоптики уже озвучили – пылевая буря в Казахстане.

В воскресенье в регионе ожидается переменная облачность, местами пройдет небольшой дождь. Воздух прогреется до +11… +16.