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Общество25 сентября 2021 15:21

Из-за тумана в Самарской области объявили желтый уровень опасности

Ночью и утром 26 сентября видимость будет 500 метров и меньше
Дмитрий КРИВЕНЦОВДмитрий КРИВЕНЦОВ
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Туман будет местами по региону.

Туман будет местами по региону.

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Синоптики Приволжского УГМС сообщили о желтом уровне погодной опасности, который объявили в Самарской области. Все из-за тумана, который будет ночью и утром в воскресенье, 26 сентября.

- Ночью и утром местами в Самарской области ожидается туман при видимости 500 метров и менее, - отметили синоптики.

Напомним, ночью с пятницы на субботу, 25 сентября, в регионе выпал грязный дождь. Он покрыл слоем пыли машины и стекла окон. Причину синоптики уже озвучили – пылевая буря в Казахстане.

В воскресенье в регионе ожидается переменная облачность, местами пройдет небольшой дождь. Воздух прогреется до +11… +16.