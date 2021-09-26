Ночью около ТЦ «Амбар» в Самаре сгорели два павильона

Огонь тушили почти два часа

Ночью с субботы на воскресенье, 26 сентября, в Самаре произошел крупный пожар около торгового центра «Амбар». Здесь горели два торговых павильона, расположенных у входа в торговый комплекс. Об этом рассказали в ГУ МЧС по Самарской области.

- Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 00.47, - рассказали в ГУ МЧС. – Вызову был присвоен ранг «1-БИС». Для тушения пожара привлекались 54 человека и 14 единиц техники.

Пламя распространилось на площадь в 80 квадратных метров. Чтобы его потушить, огнеборцам потребовалось почти два часа. О ликвидации пожара объявили в 02.40. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.