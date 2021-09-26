Жителей ветхих домов на ул.Галактионовской около Lotte в Самаре расселят. Рассказываем, что здесь будет

В историческом центре могут построить конгресс-холл

Дома № 109 и 111 на ул. Галактионовской, включены в список аварийных и вошли в списки на расселение. Об этом сообщил региональный минстрой.

Речь идет о домах, расположенных в непосредственной близости от гостиницы Lotte. По данным минстроя, жителей планируют выселить отсюда в 2023 году.

Как сообщалось ранее, на этой территории корпорация «Кошелев» планировала построить конгресс-холл переменной этажности в 3-4 этажа с 12 концертными залами и большим выставочным пространством. Однако, по данным минстроя, пока этот проект окончательно не утвержден, а соответствующего разрешения на строительство компания не оформляла.

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