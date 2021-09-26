Блогер снял на видео последствия грязевого дождя над Самарой 25 сенстября 2021 года

Над Самарой зависла ржавая дымка. Фото: скрин видео

Самарский блогер Евгений Щекин снял на видео последствия грязевого дождя, который накрыл Самару в ночь с пятницы на субботу, 25 сентября. Видео пылевой бури над Самарой, снятое с высоты птичьего полета, он разместил на своем ютуб-канале.

На видеозаписи отчетливо видна рыжеватая дымка, зависшая над городом. По предварительным данным ее причиной стала пылевая буря, пришедшая в Самарскую область из Казахстана.

Последствия малоприятного природного явления ощутили на себе все самарцы – утром в субботу все поверхности в городе – бордюры, заборы, лавочки и т.д., оказались покрыты грязными разводами. Особенно пострадали автомобилисты – им пришлось спешно отмывать свои машины.