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Общество26 сентября 2021 11:41

Блогер снял на видео последствия грязевого дождя над Самарой 25 сенстября 2021 года

Пылевая буря из Казахстана доставила горожанам немало неудобств
Ольга НОВИКОВАОльга НОВИКОВА
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Над Самарой зависла ржавая дымка. Фото: скрин видео

Над Самарой зависла ржавая дымка. Фото: скрин видео

Самарский блогер Евгений Щекин снял на видео последствия грязевого дождя, который накрыл Самару в ночь с пятницы на субботу, 25 сентября. Видео пылевой бури над Самарой, снятое с высоты птичьего полета, он разместил на своем ютуб-канале.

На видеозаписи отчетливо видна рыжеватая дымка, зависшая над городом. По предварительным данным ее причиной стала пылевая буря, пришедшая в Самарскую область из Казахстана.

Последствия малоприятного природного явления ощутили на себе все самарцы – утром в субботу все поверхности в городе – бордюры, заборы, лавочки и т.д., оказались покрыты грязными разводами. Особенно пострадали автомобилисты – им пришлось спешно отмывать свои машины.

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Видеоблогер снял последствия грязевого дождя в Самаре
Видеоблогер снял последствия грязевого дождя в Самаре
Автор видео - Евгений Щекин