В Самаре хотят строить новую дорогу на берегу Самарки. Фото: архив КП

Южный мост в Самаре может ждать реконструкция. Такой вариант развития событий содержится в документах регионального минтранса – проекте планировки территории под строительство Южной обводной дороги. Распоряжение об утверждении основной части проекта межевания территории в начале сентября подписал председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов.

Напомним, о строительстве Южной обводной дороги говорят уже давно. Эта трасса должна соединить три моста через Самарку – старый мост на ул.Главной, новый Самарский (Фрунзенский) мост, а также Южный мост на ул.Авроры.

Предполагается, что в ходе строительства новой магистрали реконструкция может коснуться и Южного моста. В частности, речь может идти о пристройке путепровода для правого поворота с моста на Южную обводную и левоповоротные съезды на новую трассу с ул.Авроры. В свою очередь, с Южной обводной дороги будут обустроены съезды на существующее кольцо на Авроре на пересечении с Заводским шоссе.