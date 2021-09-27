Задержан организатор восхождения на Эльбрус, в котором погибла туристка из Тольятти

Восхождение на Эльбрус стоило жизни пяти участникам группы Фото: СУ СК России

Правоохранители задержали организатора восхождения на гору Эльбрус, в котором погибла мать двоих детей из Тольятти. Он проходит подозреваемым по уголовному делу, возбужденному по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц».

Напомним, все произошло 23 сентября 2021 года. Группа из 19 человек благополучно поднялась на Эльбрус, но во время спуска случилась беда. Погода ухудшилась — начались сильный ветер и снегопад. Группа запросила помощи спасателей.

Живыми из этого похода вернулись не все. Пятеро участников восхождения скончались. В том числе и туристка из Тольятти. Известно, что в день трагедии она отпраздновала свой юбилей — 40 лет. У женщины осталось двое детей. По предварительным данным, причиной гибели людей стало переохлаждение.

Организатор восхождения во время допроса у следователя написал явку с повинной и дал признательные показания, сообщили в пресс-службе СУ СК по Кабардино-Балкарской республике. Подозреваемого задержали. Скоро суд изберет ему меру пресечения.