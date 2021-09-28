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Общество28 сентября 2021 9:17

В Самаре заработали горячие линии для жалоб на отопление

Оперативные дежурные принимают звонки круглосуточно
Анастасия ФИЛАТОВА
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Горячая линия по вопросам отопления начала работать 27 сентября 2021 года

Горячая линия по вопросам отопления начала работать 27 сентября 2021 года

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В понедельник, 27 сентября 2021 года, в Самаре открыли горячие линии по вопросам отопления. Они заработали во всех районах города, сообщает пресс-служба администрации областной столицы.

- Горячие линии позволяют адресно отрабатывать обращения жителей. Также мы оперативно отрабатываем обращения из социальных сетей, – отметила глава Самары Елена Лапушкина.

Жалобы принимает департамент городского хозяйства и экологии. По номеру 337-90-16 можно звонить в рабочие дни с 8:30 до 17:30 (до 16:30 в пятницу), а по номеру 266-54-54 — круглосуточно. Кроме того, жители могут направить обращения в районные отделы по ЖКХ и благоустройству. В каждом районе работает оперативный дежурный. Он принимает звонки круглосуточно.

Напомним, батареи нагрелись в 92% жилых домов Самары. Оставшиеся подключат к теплу до 30 сентября 2021 года.

Фото: администрация Самары

Фото: администрация Самары