СК возбудил уголовное дело из-за гибели троих детей при пожаре в Самарской области

Пожар поздно ночью вспыхнул в квартире многодетной семьи Фото: СУ СК России

В Самарской области возбудили уголовное дело из-за гибели троих детей при пожаре. Тела малышей нашли в обгоревшей квартире в селе Ольгино Безенчукского района.

Смертельный пожар произошел ночью во вторник, 28 сентября, в доме на улице Ленина, 1 Пламя охватило квартиру на первом этаже, где проживает многодетная семья. Там вспыхнули домашние вещи. Отцу семейства и очевидцам ЧП удалось спасти троих детей. Еще три ребенка погибли. По данным ГУ МЧС по Самарской области, это 7-летняя девочка, 3-летний мальчик и малышка 2021 года рождения.

- По предварительным данным, причиной пожара стала неисправность электропроводки. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам», - сообщили в СУ СК по региону.

Следователи назначили медицинскую и пожарно-техническую экспертизы. Они продолжают выяснять все обстоятельства происшествия. Также проверку проводят прокуратура Безенчукского района.