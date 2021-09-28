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Происшествия28 сентября 2021 11:40

СК возбудил уголовное дело из-за гибели троих детей при пожаре в Самарской области

Установлена предварительная причина смертельного ЧП в Безенчукском районе
Анастасия ФИЛАТОВА
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Пожар поздно ночью вспыхнул в квартире многодетной семьи

Пожар поздно ночью вспыхнул в квартире многодетной семьи

Фото: СУ СК России

В Самарской области возбудили уголовное дело из-за гибели троих детей при пожаре. Тела малышей нашли в обгоревшей квартире в селе Ольгино Безенчукского района.

Смертельный пожар произошел ночью во вторник, 28 сентября, в доме на улице Ленина, 1 Пламя охватило квартиру на первом этаже, где проживает многодетная семья. Там вспыхнули домашние вещи. Отцу семейства и очевидцам ЧП удалось спасти троих детей. Еще три ребенка погибли. По данным ГУ МЧС по Самарской области, это 7-летняя девочка, 3-летний мальчик и малышка 2021 года рождения.

- По предварительным данным, причиной пожара стала неисправность электропроводки. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам», - сообщили в СУ СК по региону.

Следователи назначили медицинскую и пожарно-техническую экспертизы. Они продолжают выяснять все обстоятельства происшествия. Также проверку проводят прокуратура Безенчукского района.