Одним из погибших в ДТП с Opel в Безенчукском районе был полицейский

Водитель иномарки не справился с управлением и влетел в бетонную стену Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Стали известны подробности страшного ДТП, которое произошло утром 26 сентября в Безенчукском районе. Там автомобиль Opel Astra протаранил бетонную стену. Погибли два человека. Один из них — сотрудник полиции. Об этом «КП-Самара» сообщил собственный источник.

Авария произошла неподалеку от кольцевой развязки на трассе Самара — Волгоград — Осинки. Водитель не справился с управлением, выехал с дороги и врезался в ограждение. После этого иномарку отбросило на железобетонный столб ЛЭП. Машина получила серьезные механические повреждения. Погибших из покореженного авто доставали спасатели.

Как стало известно samara.kp.ru, иномаркой управлял сержант полиции. На тот момент он находился не на службе. Машина принадлежала его сестре — жительнице Оренбургской области. 30 октября молодому человеку исполнилось бы 28 лет. Погибшему пассажиру было 30 лет. Они работал кладовщиком на одном из предприятий.

Правоохранители сейчас выясняют, не был ли водитель пьян во время ДТП. Также они продолжают устанавливать все обстоятельства происшествия. Проводится проверка.