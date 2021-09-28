Самара
ТольяттиФотоВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиФотоВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество28 сентября 2021 16:06

В Самаре до 3 октября продлили ограничение движения по улице Агибалова

Проезд будет закрыт на участке от Красноармейской до Рабочей
Михаил ГОРЮНОВМихаил ГОРЮНОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Проезд закрыт уже длительное время

Проезд закрыт уже длительное время

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В областной столице в связи с продолжающимся ремонтом теплотрасс продолжаются вводиться ограничения движения. А где-то их продлевают. Так, остается закрытым проезд по улице Агибалова - на участке от Красноармейской до Рабочей.

- Временное ограничение движения по ул. Агибалова продлено до 23:55 3 октября, - сообщили сегодня в департаменте транспорта Самары.

Напомним, что работы начались 12 августа. Их планировалось закончить к 22 августа, но сроки несколько раз продлевались.