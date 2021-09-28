В Самаре до 3 октября продлили ограничение движения по улице Агибалова

Проезд закрыт уже длительное время
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В областной столице в связи с продолжающимся ремонтом теплотрасс продолжаются вводиться ограничения движения. А где-то их продлевают. Так, остается закрытым проезд по улице Агибалова - на участке от Красноармейской до Рабочей.
- Временное ограничение движения по ул. Агибалова продлено до 23:55 3 октября, - сообщили сегодня в департаменте транспорта Самары.
Напомним, что работы начались 12 августа. Их планировалось закончить к 22 августа, но сроки несколько раз продлевались.