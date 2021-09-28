В СК РФ заинтересовались делом самарского подростка, покончившего с собой после визита в полицию

Следователи разбираются в обстоятельствах трагедии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заинтересовался делом 17-летнего Ильи П. (личные данные изменены), который покончил с собой в Самаре. Молодой человек совершил самоубийство в своей квартире на улице Фадеева 23 сентября этого года. После публикации информации об этом происшествии на сайте «КП-Самара» к ситуации подключились следователи СК РФ.

— Родственники погибшего сомневаются в объективности установления всех причин и условий, способствовавших гибели подростка. Председатель СК России поручил руководителю регионально следственного управления Галиханову М.Ф. досконально изучить прозвучавшие от родственников подростка доводы и представить доклад о проведенных проверочных мероприятиях, — сообщается на сайте ведомства.

Напомним, что незадолго до трагедии Илью задержали с фальшивой пятитысячной купюрой. Как считают близкие погибшего, силовики угрожали юноше, вели себя с ним грубо, после чего он и решил свести счеты с жизнь. Сейчас разбирательства по происшествию продолжаются. «Комсомолка» следит за развитием событий.

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