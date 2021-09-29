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Общество29 сентября 2021 8:45

В Самаре из-за реконструкции дорог перенесли две остановки общественного транспорта

Остановочный пункт на Новокуйбышевскому шоссе ликвидирован, а на дублере Ново-Садовой поставили новую остановку
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
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В Самаре продолжается строительство двух масштабных объектов

В Самаре продолжается строительство двух масштабных объектов

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре продолжается масштабное строительство двух объектов – 2-ого этапа Фрунзенского моста и возведение эстакады на Ново-Садовой. В связи с проведением ремонтных работ на данных участках были перенесены остановочные пункты.

Как сообщили в департаменте транспорта, в связи со строительством второго этапа Фрунзенского моста, остановка «Кряж» напротив дома №10 по Новокуйбышевскому шоссе была ликвидирована, остановка была перенесена к дому №7 по улице Уральской.

Также новый остановочный пункт в Самаре появился на дублере Ново-Садовой, в районе завода имени Тарасова, от Шверника в сторону Советской Армии.

Напомним, в Самаре полностью перекрыли основной ход улицы Ново-Садовой в районе пересечения с улицей Советской Армии. Ранее «КП-Самара» рассказала, что происходит сейчас на месте масштабной стройки и как будет организовано движение на время реконструкции.