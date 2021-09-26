В Самаре полностью перекрыли Ново-Садовую. Как теперь едет транспорт и сколько терпеть неудобства

Основной ход Ново-Садовой перекрыли. Фото: скрин видео

В Самаре полностью перекрыли основной ход улицы Ново-Садовой в районе пересечения с ул.Советской Армии. Видео происходящего на этой развязке снял с высоты птичьего полета самарский блогер Евгений Щекин. Рассказываем и показываем, как теперь едет транспорт по одной из главных артерий города и сколько еще терпеть неудобства.

Строителям развязки осталось установить 55 свай. Фото: скрин видео

Перекрыли раньше времени

Причина перекрытия ул.Ново-Садовой в Самаре 25 сентября 2021 года очевидна – строительство двухуровневой развязки на пересечении с ул.Советской Армии. Ранее сообщалось, что основной ход дороги планируется перекрыть с 1 октября, однако это произошло раньше, так как работы по строительству развязки ведутся с опережением графика.

Работы по строительству развязки начались еще в апреле 2021 года – тогда рабочие приступили к возведению первых опор будущей эстакады, однако работы велись на газоне, поэтому автомобили и транспорт продолжали ехать по привычным трассам. Параллельно рабочие построили дорогу-дублер. Позже движение потока авто по направлению из города полностью перевели на дублер, а по направлению в город машины ехали по привычной схеме только до перекрестка с ул.Советской Армии, а далее спускались вниз, на дублер за «Современником».

Автомобили едут по дублеру в обе стороны. Фото: скрин видео

Однако сейчас уже установлена 241 свая опор из необходимых 296, в том числе 42 опоры полностью забетонированы.

- Строителям сейчас нужно начинать бурить оставшиеся 55 свай, а они будут располагаться на проезжей части ул.Ново-Садовой. Поэтому ее необходимо перекрыть, - пояснили власти.

Как едет транспорт

Сейчас все движение транспорта на Ново-Садовой в районе Современника» организовано по дублерам. По направлению «в город» автомобили уходят на дублер не доезжая до остановки «Завод им.Тарасова», доезжают до перекрестка с ул.Советской Армии, спускаются мимо «Современника» и поворачивают налево, мимо магазина «Турист».

По направлению "в город" прямо проехать не получится. Фото: скрин видео

По направлению «из города» автомобили уходят на дублер не доезжая до остановки «Современник» и едут прямо. На основную проезжую часть ул.Ново-Садовой они возвращаются после остановки «Завод им.Тарасова».

Придется потерпеть

Чтобы облегчить жизнь автомобилистам, до конца сентября мэрия Самары планирует открыть для проезда еще две дороги в этом районе. Обе находятся на территории МТЛ «Арена», но сейчас проезд здесь закрыт шлагбаумами. До конца сентября их откроют. В результате транспорт сможет проехать от улицы Советской Армии до улицы XXII Партсъезда, а также по Пятой просеке от дома № 274 по улице Советской Армии до дома № 129 по Пятой просеке.

Неудобства придется терпеть до конца 2023 года

Также власти отремонировали 17 участков дорог, примыкающих к месту строительства развязки, чтобы автомобилистам было удобнее объезжать пробки. Речь идет об отрезках таких улиц как 3-я Просека, Кольцевая, Академика Павлова, 5-я Просека, 2-я Малая просека, Парковый переулок, 6-я Радиальная, 8-я Радиальная, Тихвинская, 6-я Просека, Академика Платонова, Донбасская, проезд от дома № 206Б по Советской Армии до дома № 4 по Солнечной, Финская, проезд между домами № 143-143а по 6-й Просеке и Ботанический переулок.

Уже известно, сколько придется терпеть неудобства автомобилистам и пассажирам общественного транспорта. Планируется, что строительство двухуровневой развязки на ул.Ново-Садовой завершат к декабрю 2023 года. Пока этого не произойдет, ездить здесь придется по временной схеме.