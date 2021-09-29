В Самаре корпус № 7 подшипникового завода продали за 120,2 млн рублей

В Самаре постепенно распродают имущество обанкротившегося предприятия Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Для корпуса № 7 Самарского подшипникового завода, который расположен на улице Калинина, 1, нашли нового владельца. Объект приобрел ИП Андрей Корнилов. Информация об этом размещена на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

Напомним, корпус № 7 и землю под ним выставили на торги в конце августа 2021 года. Нежилое помещение площадью более 48 тысяч кв. м имеет сильный износ. Однако предпринимателя Андрея Корнилова данный факт не остановил. Он предложил за объект 120 220 000 млн рублей. (начальная цена была 120 млн). Его признали победителем торгов.

Напомним, подшипниковый завод сейчас находится в стадии банкротства. Его имущество постепенно распродают. Так, на торги выставили еще два корпуса: № 4 и 6. Цена за первый — 174,2 млн рублей, за второй — 116,4 млн. Итоги должны подвести в начале декабря.