Пропавшего три месяца назад боксера из Тольятти нашли мертвым

Известного в прошлом спортсмена искали на протяжении трех месяцев Фото: СОЦСЕТИ

В Самарской области завершились поиски трехкратного чемпиона мира по боксу среди военнослужащих Дмитрия Грубова. К сожалению, 68-летнего мужчину нашли мертвым. Об этом вечером в среду, 29 сентября, сообщили представители ДПСО «ЛизаАлерт».

Четыре года назад известному в прошлом спортсмену диагностировали болезнь Альцгеймера. У него ухудшилась память. С тех пор он уже несколько раз терялся, но его удавалось найти через 2-3 часа. Утром 25 июня Дмитрий Грубов вновь ушел из дома на улице Мира в Тольятти. Однако родственники не сразу поняли, что он пропал. Они забили тревогу только через 6 часов.

К поискам пенсионера подключились близкие, знакомые, волонтеры. Однако разыскать его оказалось сложно. Дочери мужчины даже обращались за помощью к экстрасенсам. В середине июля те заявили, что пропавший может быть мертв.

- Нет в живых, у него в программе Судьбы - знак смерти в лесу, пригороде. Не убийство, - написала в паблике «Эзотерика» нумеролог Эльвира.

Родственники не прекращали поиски Дмитрия Грубова на протяжении трех месяцев. Они до последнего верили, что его удастся найти живым. Однако их надеждам не суждено было сбыться. Мужчину нашли в лесу без признаков жизни. Внучка боксера сообщила в соцсети, что прощание с ним пройдет 2 октября с 12:00 до 13:00 на улице Борковской, 66 в Тольятти.