В Самарской области школьников отправили на дистанционку с 1 октября

В школе оставят только учеников начальных класов

В Кинель-Черкасском районе Самарской области школьников 6-10 классов с 1 октября перевели на дистанционное обучение. Такое решение связано с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в регионе - каждый день здесь выявляют 10-12 человек с новой коронавирусной инфекцией. Сейчас здесь переполнен стационар на 27 коек. Тяжелых больных отправляют в больницу Середавина. С начала пандемии заболели 359 детей.

- Для того, чтобы обезопасить подростков, решили ввести ограничение по обучению, перевести на дистанционку школьников с 6 по 10 класс до особого распоряжения. Также с 1 октября усиливается контроль за соблюдением масочного режима в общественном транспорте и в магазинах, - отметил глава района Сергей Радько.

Также родители из города Кинель сообщают, что в школах их тоже преудпредили о скором переходе на дистанционку. Ситуация в городе неблагоприятная.

С 11 октября в регионе начинают действовать правила, запрещающие доступ в концертные залы, театры, .кино, фитнес-центры и бассейны жителей без QR-кода. В том же постановлении говорится, что решение о переводе на дистанционное обучение школьников 6-10 классов могут принимать мунициальные оперативные штабы в зависимости от уровня эпидемобстановки в отдельных районах.