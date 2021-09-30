В Самарской области возбудили уголовное дело из-за смертельного ДТП с участием двух фур и «Приоры»

"Приора" превратилась в груду металла после столкновения с двумя большегрузами Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самарской области возбудили уголовное дело из-за смертельного ДТП, которое произошло вечером 28 сентября в Большечерниговском районе. Там на трассе столкнулись два грузовика и «Лада Приора».

Все случилось на 154 км дороги Самара — Большая Черниговка. По версии следствия, аварию спровоцировал 33-летний водитель фуры DAF XF. Мужчина превысил скорость и не выдержал безопасную дистанцию до попутной легковушки. Большегруз протаранил «Приору», после чего ее вынесло на встречную полосу. Там она угодила под фуру DAF XF FT.

По данным ГУ МВД по Самарской области, в результате ДТП погиб 78-летний пассажир отечественного авто. Еще одного пассажира (53-летнего мужчину) и 43-летнего водителя госпитализировали.

Сегодня, 30 сентября, в прокуратуре региона сообщили, что водитель «Приоры» скончался в Большечерниговской районной больнице. В отношении предполагаемого виновника аварии возбудили уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека». Правоохранители продолжают выяснять все детали произошедшего.