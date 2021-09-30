Кражи крышек люков теплосетей в Самаре возросли в три раза

Правоохранители возбудили 26 уголовных дел из-за кражи крышек Фото: Олег ЗОЛОТО

В Самаре стали чаще воровать крышки люков тепловых камер. За последний год число случаев краж возросло в три раза, сообщает пресс-служба компании «Т Плюс».

С начала 2021-го в Самаре пропало уже более 280 «кругляшей». Это намного больше, чем за весь 2020-й. В прошлом году жертвами воров стали 94 крышки.

- В правоохранительные органы поданы свыше 160 заявлений, возбуждено 26 уголовных дел по статье 158 УК РФ «Кража». Наказание по ней — до 2 лет лишения свободы, - отмечают теплоэнергетики.

Воровство крышек люков теплосетей создает угрозу для жизни и здоровья людей, а также может привести к авариям на дорогах. Самарцев призывают быть бдительнее и сообщать о кражах «кругляшей» в правоохранительные органы.