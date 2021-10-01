Появились подробности исчезновения 12-летнего мальчика в Самаре

Последний раз мальчика видели на остановке на пересечении улиц Советской Армии и Антонова-Овсеенко Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Стали известны подробности исчезновения 12-летнего мальчика в Самаре. Утром в четверг, 30 сентября, он ушел из дома и до сих пор не вернулся. Мама ребенка, уроженка одного из соседних государств, обратилась за помощью в полицию. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Женщина рассказала, что последний раз видела сына в 8:30, когда он уходил из дома. Позднее мальчик был замечен на остановке, расположенной на пересечении улиц Советской Армии и Антонова-Овсеенко. Известно, что ребенок плохо говорит по-русски. Телефона у него при себе не было. Записку с личными данными он тоже с собой не взял.

Сейчас полицейские вместе с добровольцами и волонтерами ДПСО «ЛизаАлерт» проверяют дворы, торговые центры, чердаки, подвалы домов и заброшенных строек.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении мальчика, просят обращаться в ближайший отдел полиции или по телефонам (846) 262-27-11 (дежурная часть ОП № 3), 8(999)-701-02-33 (дежурный офицер пресс-службы облглавка) или 112.