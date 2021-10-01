Стала известна судьба пропавшего в Самаре 12-летнего мальчика

Ребенка обнаружили в религиозной организации Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре завершились поиски 12-летнего мальчика. Сотрудники полиции нашли ребенка днем в пятницу, 1 октября. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Напомним, накануне утром, 30 сентября, школьник ушел из дома и пропал. Последний раз его видели на остановке общественного транспорта, расположенной на пересечении улиц Советской Армии и Антонова-Овсеенко. На протяжении нескольких часов мальчика разыскивали полицейские, добровольцы и волонтеры ДПСО «ЛизаАлерт».

Недавно правоохранителям поступила информация о предполагаемом месте нахождения ребенка. Сотрудники полиции обнаружили мальчика в одной из религиозных организаций города. Сейчас они выясняют, как он там оказался.