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Общество1 октября 2021 11:43

Стала известна судьба пропавшего в Самаре 12-летнего мальчика

Полицейские разыскали ребенка
Анастасия ФИЛАТОВА
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Ребенка обнаружили в религиозной организации

Ребенка обнаружили в религиозной организации

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре завершились поиски 12-летнего мальчика. Сотрудники полиции нашли ребенка днем в пятницу, 1 октября. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Напомним, накануне утром, 30 сентября, школьник ушел из дома и пропал. Последний раз его видели на остановке общественного транспорта, расположенной на пересечении улиц Советской Армии и Антонова-Овсеенко. На протяжении нескольких часов мальчика разыскивали полицейские, добровольцы и волонтеры ДПСО «ЛизаАлерт».

Недавно правоохранителям поступила информация о предполагаемом месте нахождения ребенка. Сотрудники полиции обнаружили мальчика в одной из религиозных организаций города. Сейчас они выясняют, как он там оказался.