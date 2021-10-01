В Самаре 1 октября 2021 года остаются без отопления 219 жилых домов

Скоро жители всех домов Самары будут с теплом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре завершается процесс подключения жилого фонда к теплу. Батареи нагрелись в 10 035 МКД. Это 98% от общего числа. Жители еще 219 домов пока остаются без отопления. Такие данные приводит в пятницу, 1 октября 2021 года, городская мэрия.

- Завершается перекладка теплосетей. Сейчас активно идут переврезки со старых сетей на новые. В течение двух дней в дома поступит долгожданное тепло по новым коммуникациям, - рассказала глава Самары Елена Лапушкина.

Почти все социальные объекты уже с теплом — 99,6%. Осталось подключить три вуза, одно медучреждение и одно заведение в сфере культуры.

Отметим, с 27 сентября в каждом районе Самары работает горячая линия по вопросам отопления. Дежурные специалисты принимают звонки с жалобами на холодные батареи круглосуточно. Также идет отработка сообщений, которые жители оставляют в социальных сетях.