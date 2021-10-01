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Общество1 октября 2021 17:52

В Самаре противники массовой вакцинации подали в суд на главного санитарного врача региона

Активисты хотят отменить постановление Светланы Архиповой о массовой вакцинации работников из групп риска
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
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Самарцы хотят отменить обязательную вакцинацию от коронавируса

Самарцы хотят отменить обязательную вакцинацию от коронавируса

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре «антипрививочники» обратились в областной суд, чтобы отменить ранее подписанное постановление главного санитарного врача Светланы Архиповой о массовой вакцинации работающих граждан из групп риска. Это не первое исковое заявление самарцев в адрес Светланы Архиповой.

В начале сентября 2021 года «антипрививочники» обратились в Октябрьский районный суд с просьбой оспорить постановление главного санитарного врача региона, в котором прописывалась обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан. Однако заявление истцам вернули, так как оно не относилось к компетенции ведомства.

Самарцы не теряют надежду отменить обязательную вакцинацию, поэтому сейчас пытаются обжаловать постановление уже в Самарском областном суде. В ближайшее время судья примет решение.