В Самаре сотрудниц налоговой инспекции подозревают в получении взяток в особо крупном размере

Довести до конца свой преступный замысел у них не вышло Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре в отношении сотрудниц налоговой инспекции возбудили сразу два уголовных дела за посредничество во взяточничестве и за покушение на посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере. Об этом сообщили в СУ СКР по Самарской области.

По версии следствия, с мая по июнь 2021 года заместитель начальника отдела учета и работы с налогоплательщиками межрайонной налоговой инспекции получила от представительницы одной из организаций Самары 1 миллион 800 тысяч рублей. Незаконное денежное вознаграждение предназначалось за не включение в график проведения выездных налоговых проверок, а также уменьшение налоговых доначислений по результатам мероприятий контроля.

- Заместитель начальника отдела учета и работы с налогоплательщиками договорилась с главным государственным налоговым инспектором о передаче ей части полученных денежных средств в размере 1 миллиона 300 тысяч рублей для последующей передачи в качестве взятки должностным лицам налоговой инспекции, - рассказали в следственном комитете.

Однако преступный умысел сотрудницам налоговой инспекции реализовать не удалось, так как они были задержаны сотрудниками УФСБ и СУ СК России по Самарской области. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.