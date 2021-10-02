Показываем фото с места пожара на Челюскинцев в Самаре, где погибли мужчина и женщина

Людей эвакуировали
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Вчера днем, 1 октября, в Самаре произошло ЧП. На улице Челюскинцев в доме № 14 произошел пожар. К сожалению, не обошлось без жертв. По информации регионального ГУ МЧС, погибли мужчина и женщина.
- Возгорание началось на 3 этаже. Соседи даже не знали, что в этой квартире кто-то живет. Всех эвакуировали, многие вышли с домашними животными и личными вещами, но пламя удалось остановить до того, как оно сильно разошлось, - сообщила корреспонденту "КП-Самара" жительница этого дома Светлана.
По факту происшествия проводится проверка
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Причина возгорания сейчас устанавливается. По информации очевидцев, огонь мог появиться из-за непотушенной сигареты.
По факту трагедии проводится проверка. Эксперты устанавливают все обстоятельства случившегося и ущерб от пожара.