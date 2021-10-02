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Общество2 октября 2021 15:32

В Самаре 2 октября люди не смогли попасть на свои дачи

Горожане не дождались автобуса и остались очень возмущены
Михаил ГОРЮНОВМихаил ГОРЮНОВ
Комментарии (3)Комментарии (3)(3)
Людям пришлось очень долго ждать автобус ФОТО: Подслушано Самара

Людям пришлось очень долго ждать автобус ФОТО: Подслушано Самара

Фото: соцсети

Неприятная ситуация произошла утром 2 октября в областной столице. Многие жители Самары не смогли попасти на свои дачные участки. Они просто не дождались транспорта, который туда ходит.

- Хорошее утро, 2 октября. Дачники потянулись на дачу. 157 дачный маршрут "Черновские дачи" мы прождали 1,5 часа, осталась 1 машина. Просто безобразие! - негодует в социальных сетях местная жительница Екатерина.

Ранее сообщалось, что дачные маршруты будут курсировать только по выходным дням. В таком режиме они будут работать до конца октября. О причинах сегодняшней задержки не сообщается.