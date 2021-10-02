Дом в Самаре, в котором на женщину упал потолок, признали опасным для людей

Потолок обещают сделать уже 4 октября Фото: соцсети

В администрации Самары отреагировали на ЧП на Южном проезде, 4. Напомним, что в доме 1952 года постройки на женщину упал потолок.

Как сообщают местные власти, для того, чтоб многоквартирный дом признали аварийным, им межведомственную комиссию должны поступить документы от этом от собственников. По вышеуказанному строению такой пакет документов не поступал.

30 сентября, после произошедшего, администрация Железнодорожного района города провела заседание КЧС, где было принято решение, что существует угроза возникновения ЧС. Департаменту управления имуществом рекомендовали "рассмотреть возможность продвижения очереди на расселение жильцов кв. 7 и предоставления им маневренного жилого фонда".

По информации обслуживающей организации, первая жалоба от пострадавшей жительницы поступила в конце августа. При обследовании установлено, что на потолке потолочная плитка. 14 сентября житель квартиры № 7 сообщил, что она демонтирована. 15 сентября ООО "ПЖРТ-Железнодорожный" проведено обследование.

- На 4 октября запланирован ремонт потолка. При запуске отопления в доме - 28 сентября 2021 года - на чердаке утечек не обнаружили, - сообщили в администрации.