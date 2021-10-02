В МВД прокомментировали страшное видео с водителем из Самары, которого зажало дверью

Водитель остался жив и не имеет ни к кому претензий Фото: скриншот

В Самаре 2 октября в социальных сетях появилось страшное видео с Заводского шоссе. Там водителя прижало дверью собственного автомобиля. Пользователи, увидевшие кадры с места событий, предположили, что человек скончался. К счастью, это оказалось не так.

- Информация о гибели владельца белой машины не соответствует действительности. В ходе проверки установлены все участники происшествия, которые сообщили полиции, что не имеют претензий друг к другу, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

К правоохранителям никто из участников ситуации не обращался. Сведения из медицинских учреждений в дежурную часть ОВД так же не поступали.