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Происшествия2 октября 2021 20:46

В МВД прокомментировали страшное видео с водителем из Самары, которого зажало дверью

К счастью, оказавшийся в западне мужчина, остался жив
Михаил ГОРЮНОВМихаил ГОРЮНОВ
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Водитель остался жив и не имеет ни к кому претензий

Водитель остался жив и не имеет ни к кому претензий

Фото: скриншот

В Самаре 2 октября в социальных сетях появилось страшное видео с Заводского шоссе. Там водителя прижало дверью собственного автомобиля. Пользователи, увидевшие кадры с места событий, предположили, что человек скончался. К счастью, это оказалось не так.

- Информация о гибели владельца белой машины не соответствует действительности. В ходе проверки установлены все участники происшествия, которые сообщили полиции, что не имеют претензий друг к другу, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

К правоохранителям никто из участников ситуации не обращался. Сведения из медицинских учреждений в дежурную часть ОВД так же не поступали.