Губернатора Дмитрия Азарова попросили не вводить доступ по QR-коду в фитнес-центрах

Клиенты фитнес-клубов начали массово возвращать абонементы и требовать возврата денег Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Самарской области создали петицию против введения доступа по QR-коду в фитнес-центры. Обращение регионального представительства ассоциации операторов фитнес-индустрии адресовано губернатору Дмитрию Азарову.

Ранее глава региона подписал постановление о новых коронавирусных ограничениях. Согласно ему, с 11 октября 2021 года в спортцентры и культурно-досуговые учреждения можно будет попасть только по QR-коду о вакцинации против COVID-19. Новость об этом уже «ударила» по фитнес-клубам. Клиенты начали массово требовать возврата денег. Им легче отказаться от похода в зал, чем сделать прививку. Представители ассоциации считают, что введение такой антиковидной меры может привести к банкротству фитнес-центров и их полному закрытию.

Представители фитнес-индустрии заверили, что соблюдают все предписания Роспотребнадзора: снизили посещаемость клубов, вакцинируют сотрудников, проводят дезинфекцию и т. д. Они попросили исключить спортивные центры из числа предприятий, где будут введены QR-коды. Взамен предлагают помочь в борьбе с коронавирусом: открывать на своих территориях пункты вакцинации, предоставлять скидки и бонусы привившимся клиентам, увеличить количество санитайзеров, проводить внутренние проверки фитнес-клубов, а также до конца октября привить 70% сотрудников.

Петицию подписали более 1,7 тыс. человек.