В Самарской области ищут 17-летнюю девушку в длинном черном платье

Фото: ДПСО "ЛизаАлерт"

В Самарской области разыскивают 17-летнюю Хиромон Н. В пятницу, 1 октября, девушка ушла из дома в Южном городе (входит в состав поселка Придорожный Волжского района) и до сих пор не вернулась. Об этом сообщает ДПСО «ЛизаАлерт».

Приметы Хиромон: рост 160 см, худощавое телосложение, черные прямые длинные волосы, темные глаза. В день исчезновения на ней были серая толстовка, черное платье в пол, белые кеды, белый и черный платок.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении девушки, просят сообщать об этом по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.

Напомним, несколько дней назад в Самаре искали 12-летнего мальчика, который плохо говорит по-русски. Утром 30 сентября он ушел из дома и не вернулся. Найти удалось его на следующий день. Полицейские обнаружили ребенка в религиозной организации.