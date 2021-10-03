Суда между Самарой и Винновкой начнут ходить по-новому с 4 октября 2021 года

В будние дни теплоходы будут курсировать только до Шелехмети Фото: Архив "КП"

В Самаре изменится график движения пассажирских судов до Винновки. Они начнут ходить по-новому с понедельника, 4 октября 2021 года, сообщает речное предприятие.

Так, теплоходы будут курсировать по этому направлению только по выходным. Отправление из Самары — в 8:15, из Винновки (монастырь) — в 13:15. В будние дни рейс в это время сократили до Шелехмети. Добавим, что еще одно судно будет ежедневно отплывать из Самары в 16:00. Его конечная остановка — Шелехметь. Время прибытия — 17:05. Отправка в обратном направлении через 10 минут.

Напомним, ранее в Самаре скорректировали расписание грузовой переправы до Рождествено и пассажирской — до Зольного и Гавриловой поляны. На этих маршрутах сократили количество рейсов.